TEMAS DE HOY:
Hombre sin vida ACCIDENTE AÉREO accidente aéreo en El Alto

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

CAF expresa solidaridad con Bolivia tras la tragedia aérea en El Alto

El pronunciamiento se produce en el marco de la visita oficial del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, quien se encuentra en el país cumpliendo una agenda de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Silvana Cuéllar

28/02/2026 10:35

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Foto: EFE

Escuchar esta nota

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresó su solidaridad con Bolivia tras el accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la institución señaló: “Desde CAF expresamos nuestra solidaridad con Bolivia tras el accidente aéreo registrado en El Alto. Acompañamos a las familias de las víctimas y al pueblo boliviano en este momento”.

 

 

El pronunciamiento se produce en el marco de la visita oficial del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, quien se encuentra en el país cumpliendo una agenda de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Visita oficial en Bolivia

Díaz-Granados llegó esta semana para desarrollar una gira en Santa Cruz, La Paz y otras regiones, con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados al financiamiento y la cooperación técnica.

La CAF ratificó recientemente un piso de financiamiento de 3.100 millones de dólares hasta 2030, destinado a infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

Reunión con empresarios se realiza sin el Presidente

Para este sábado se tiene prevista una reunión en Santa Cruz entre el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, y empresarios privados. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz no asistirá a la actividad debido a la emergencia, mientras que el ministro de Obras Públicas también reprogramó su participación para priorizar la atención del accidente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD