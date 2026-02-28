CAF expresa solidaridad con Bolivia tras la tragedia aérea en El Alto

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresó su solidaridad con Bolivia tras el accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la institución señaló: “Desde CAF expresamos nuestra solidaridad con Bolivia tras el accidente aéreo registrado en El Alto. Acompañamos a las familias de las víctimas y al pueblo boliviano en este momento”.

El pronunciamiento se produce en el marco de la visita oficial del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, quien se encuentra en el país cumpliendo una agenda de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado.

Visita oficial en Bolivia

Díaz-Granados llegó esta semana para desarrollar una gira en Santa Cruz, La Paz y otras regiones, con el objetivo de avanzar en proyectos vinculados al financiamiento y la cooperación técnica.

La CAF ratificó recientemente un piso de financiamiento de 3.100 millones de dólares hasta 2030, destinado a infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

Reunión con empresarios se realiza sin el Presidente

Para este sábado se tiene prevista una reunión en Santa Cruz entre el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, y empresarios privados. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz no asistirá a la actividad debido a la emergencia, mientras que el ministro de Obras Públicas también reprogramó su participación para priorizar la atención del accidente.

