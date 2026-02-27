CAF: Gobierno presenta la Marca Destino Salar de Uyuni

La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, presentó oficialmente la Marca Destino Salar de Uyuni y Lagunas de Colores ante autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de la firma de acuerdos de cooperación técnica.

El acto se realizó en el propio Salar de Uyuni y contó con la presencia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, quienes respaldaron el relanzamiento del principal destino turístico del país.

La autoridad explicó que la nueva marca fue desarrollada mediante un proceso técnico y participativo que incluyó diagnósticos actualizados, talleres, reuniones de validación y una votación abierta para elegir la identidad final. El eslogan seleccionado es: “Salar de Uyuni y Lagunas de Colores, donde la tierra se conecta con el universo”.

Impulso a infraestructura

Durante la presentación, Yáñez destacó los avances del Programa de Dinamización Turística del Salar de Uyuni y Lagunas de Colores, ejecutado con financiamiento de CAF, que contempla la construcción de infraestructura especializada para diversificar la oferta turística.

Entre las principales obras se encuentran un hotel boutique escuela en el municipio de Tahua, orientado a capacitar personal local en atención de alto nivel, además de restaurantes turísticos en San Agustín, San Pablo de Lípez y Villazón, cuyos diseños están inspirados en la cultura andina, la quinua real, los chullpares y la tradición cerámica del sur de Potosí.

Nueva etapa para el turismo boliviano

La ministra afirmó que este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para el turismo nacional, con el objetivo de posicionar el Salar de Uyuni como un destino competitivo a nivel internacional.

En el mismo evento también se firmaron convenios de cooperación técnica para fortalecer el Camino de los Jesuitas, desarrollar una guía para la inversión turística, consolidar la Marca País y promover la contratación de personal local en los nuevos emprendimientos turísticos.

