Capturan a dos personas con alerta roja internacional y secuestran $us 171.700 en Bermejo

La Policía Boliviana ejecutó dos allanamientos en la ciudad de Bermejo, en Tarija, donde logró la captura de dos personas con mandamiento de detención internacional y el secuestro de $us 171.700.

“Bolivia no es refugio de personas con requerimientos internacionales. Aquí no se protege a nadie, aquí se hace cumplir la ley”, enfatizó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Según el informe oficial, ambos aprehendidos contaban con notificación de “Sello Rojo” de Interpol. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue entregado a las autoridades de su país, mientras que el ciudadano boliviano fue remitido a Interpol para los trámites correspondientes.

Durante los operativos también se incautaron seis vehículos, documentación diversa y equipos de comunicación, además del dinero en efectivo, recursos que presuntamente estarían vinculados a actividades ilícitas.

Desde la institución policial se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la cooperación internacional. señala el reporte.

Justiniano aseguró que continuarán los operativos para desarticular estructuras económicas vinculadas a redes delictivas.

