Policial

Capturan a dos personas con alerta roja internacional y secuestran $us 171.700 en Bermejo

Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue entregado a las autoridades de su país.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 11:12

Foto: El dinero incautado en el operativo. VDSySC
Tarija

La Policía Boliviana ejecutó dos allanamientos en la ciudad de Bermejo, en Tarija, donde logró la captura de dos personas con mandamiento de detención internacional y el secuestro de $us 171.700.

“Bolivia no es refugio de personas con requerimientos internacionales. Aquí no se protege a nadie, aquí se hace cumplir la ley”, enfatizó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Según el informe oficial, ambos aprehendidos contaban con notificación de “Sello Rojo” de Interpol. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue entregado a las autoridades de su país, mientras que el ciudadano boliviano fue remitido a Interpol para los trámites correspondientes.

Durante los operativos también se incautaron seis vehículos, documentación diversa y equipos de comunicación, además del dinero en efectivo, recursos que presuntamente estarían vinculados a actividades ilícitas.

Desde la institución policial se destacó que estas acciones forman parte de una estrategia para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la cooperación internacional. señala el reporte.

Justiniano aseguró que continuarán los operativos para desarticular estructuras económicas vinculadas a redes delictivas.

 

