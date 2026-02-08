Siguen sin aparecer cajas de droga incautadas en Puerto Pailas; dos policías van a la cárcel

Dos de las cuatro cajas de droga incautadas en Puerto Pailas, en el departamento de Santa Cruz, continúan sin aparecer, mientras que dos de los tres policías implicados en su presunta desaparición fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, informaron fuentes del caso.

El abogado Fabricio Choque explicó que, de acuerdo con la declaración del mayor de la Policía involucrado, solo se habrían recibido dos cajas durante el operativo. Además, señaló que ni el chofer ni el ayudante del bus en el que se hallaron los paquetes mencionaron la existencia de cuatro cajas.

“Son cuatro cajas que se habrían dejado en la bodega de la terminal de buses y las secuestradas por los efectivos son solo dos. Ninguno de ellos señala que existían cuatro cajas”, indicó el jurista.



Choque sostuvo que el mayor únicamente habría recibido dos cajas y posteriormente informó de este hecho a sus superiores.

Asimismo, cuestionó el procedimiento aplicado en el operativo y afirmó que, ante la ausencia de una guía, debió secuestrarse el motorizado e intervenir al chofer.

“Lo primero que se tendría que haber realizado es el secuestro del vehículo y, sin duda, la aprehensión del chofer, porque no existía una guía. El responsable sería otra persona y no así los efectivos policiales”, señaló.

Situación legal de los implicados

Por este caso, dos de los policías involucrados fueron enviados a la cárcel, imputados por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa. En tanto, el mayor de la Policía fue beneficiado con detención domiciliaria, mientras continúan las investigaciones para determinar el paradero de las cajas faltantes.



