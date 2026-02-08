Alerta en terminales: dopan a joven en bus Oruro–La Paz y le roban sus pertenencias

Un joven de 21 años fue dopado durante un viaje en un bus de la línea 6 de Agosto, que realizaba el recorrido desde la ciudad de Oruro hacia La Paz, luego de aceptar una bebida de linaza ofrecida por otro pasajero, informó la Terminal de Buses La Paz.

Según un comunicado oficial, el hecho ocurrió cuando el joven retornaba de un viaje de compras. Durante el trayecto, aceptó la bebida y perdió el conocimiento, situación que fue aprovechada para la sustracción de su mochila y su teléfono celular.

El caso fue atendido de inmediato tras el arribo del bus a la terminal paceña, luego de que el conductor alertara a las autoridades. El pasajero fue trasladado a un centro de acogida, donde recibió atención hasta recuperar la conciencia.



La directora de la Terminal de Buses La Paz, Iveliz Asturizaga, informó que este es el primer caso de persona dopada reportado en la gestión 2026 y señaló que, de acuerdo con los registros institucionales, este tipo de hechos no es aislado.

Detalló que en 2024 se registraron 19 casos de dopaje, mientras que en 2025 se reportaron 16, y advirtió que la mayoría de las víctimas llegan desde Oruro, especialmente en temporadas de alta afluencia de viajeros.

Asimismo, explicó que estos hechos tienden a incrementarse en periodos festivos, como la época de Carnaval, cuando aumenta el flujo de pasajeros entre Oruro y La Paz.

Recomendaciones a los pasajeros

Desde la terminal y la Policía se recomendó a la población:

No aceptar bebidas ni alimentos de personas desconocidas durante el viaje.

Mantener siempre a la vista y bajo resguardo los objetos personales.

Reportar cualquier situación sospechosa al personal de la empresa de transporte o de la terminal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y concienciación, con el fin de evitar nuevos casos de dopaje en el transporte interdepartamental.





