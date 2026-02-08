Horror en Santa Cruz: Aprehenden a un hombre por golpear a su pareja y abusar de sus dos hijas

Un estremecedor caso de violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil salió a la luz en Santa Cruz. La policía procedió a la aprehensión de Edson M. G., quien ahora enfrenta cargos por violencia física y abuso sexual tras ser denunciado por su pareja. Lo que comenzó como un reporte por una brutal agresión física derivó en el desgarrador testimonio de dos menores que denunciaron haber sido vejadas por el sujeto.

Crónica de una agresión brutal

Según el relato de la víctima, los hechos se desencadenaron cuando el hombre llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y con signos de infidelidad. Tras un reclamo, el hombre reaccionó con extrema violencia. "Me golpea, me asfixia el cuello", narró la mujer entre lágrimas.

En medio del ataque, la hija mayor de la mujer (hijastra del agresor) intentó defender a su madre golpeando al sujeto en la espalda para que la soltara. La respuesta del hombre fue una patada en el estómago contra la menor, lo que provocó que ambas acudieran a las autoridades para sentar la denuncia por violencia física.

Revelaciones de abuso y amenazas

Fue durante las evaluaciones psicológicas ordenadas por la investigación que se descubrió una realidad aún más oscura. La hijastra confesó que el hombre realizaba tocamientos impúdicos contra ella. Tras este primer testimonio, la hija biológica del agresor, de apenas seis años, también rompió el silencio.

"La bebé dijo que su papá le tocaba sus partes íntimas y que la amenazó: 'si yo decía algo, él iba a venir a matarme y a usted también'", relató la madre, quien ahora teme por la seguridad de su familia.

El denunciado ya se encuentra bajo custodia policial y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. La madre de las víctimas ha realizado un llamado público a las autoridades para que se garantice la máxima sanción legal. "Pido justicia por mis niñas, temo por mi vida y por la de mis hijos", sentenció.

