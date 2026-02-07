Roban mochila con dinero desde vehículo en la avenida Landívar, en Santa Cruz

Un ciudadano reportó el robo de su mochila, que contenía dinero y objetos personales, desde el interior de su vehículo estacionado en la avenida Landívar, en la capital cruceña. El hecho fue captado por cámaras de seguridad

En las imágenes se observa a un sujeto caminando desde una cuadra atrás, dirigiéndose directamente a la camioneta, sin dudar ni buscar otros vehículos. Según la víctima, esto sugiere que el ladrón ya sabía que el vehículo no estaba asegurado.

“No forzó nada. Parece que utilizó algún inhibidor, copiador o bloqueador de señal”, explicó el afectado, señalando que el delincuente abrió el vehículo sin dificultad y sustrajo la mochila con dinero, documentos y pertenencias personales.

La víctima pidió a las autoridades investigar este tipo de delitos, que ya habrían sido reportados en otras zonas. “He visto muchos videos en redes sociales. Está ocurriendo seguido. Estas personas usan tecnología que bloquea o copia la señal del control”, advirtió.

También recomendó a la ciudadanía no dejar objetos de valor en sus vehículos, incluso por lapsos breves: “Así sean 10 o 15 minutos, estas cosas pasan. Aprovechan cualquier distracción”, alertó.

La denuncia ya fue presentada a las autoridades, y se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad ayuden a identificar al autor del robo y dar con su paradero.

