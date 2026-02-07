TEMAS DE HOY:
Policial

Atraco a pizzería en Cochabamba: sujeto armado fingió ser cliente y robó la recaudación del día

El hecho generó alarma y preocupación entre los vecinos, quienes exigieron mayor presencia policial. 

Red Uno de Bolivia

07/02/2026 13:43

Escuchar esta nota

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en la zona de la avenida Tadeo Haenke y Villavicencio, en la ciudad de Cochabamba. La noche del jueves, un sujeto armado atracó una pizzería tras fingir ser un cliente. El incidente se registró al momento del cierre, cuando ya no había más personas en el establecimiento.

En las grabaciones de video se observa al sujeto vestido de negro y con barbijo, ingresando al local y apuntando con un arma a los trabajadores. En ese momento, el asaltante aprovechó para abrir los cajones y llevarse la recaudación del día.

El hecho generó alarma y preocupación entre los vecinos, quienes exigieron mayor presencia policial. “No puede ser que atraquen y se vayan como si nada. Pedimos que este sujeto sea detenido y que no salga libre”, declaró un vecino del barrio.

El caso ya fue reportado a la Policía, y se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad del local permitan identificar al autor del robo.

 

 

 

Vecinos en alerta


El hecho generó alarma y preocupación entre los vecinos, quienes exigen resultados a las autoridades. "No puede ser que atraquen y se vayan como si nada. Pedimos que este sujeto sea detenido y que no salga libre otra vez", declaró un vecino del barrio.

El caso ya fue reportado ante las autoridades y se espera que las cámaras de seguridad del local puedan ayudar a identificar al autor del robo. La Policía abrió una investigación para dar con el paradero del asaltante.

