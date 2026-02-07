“Está arruinando los motores”: Comité exige activar seguro por combustible en mal estado

El Comité Pro Santa Cruz manifestó su preocupación por los daños mecánicos ocasionados por la deficiente calidad del combustible distribuido en el país. El vicepresidente de la institución, Agustín Zambrana, afirmó: “No podemos seguir en incertidumbre de todo lo que se ha gastado en el motorizado que hoy no tiene calidad de combustible bueno, que está arruinando los motores, debe ser resarcido”.

Ante esta situación, la dirigencia cívica propone la activación inmediata del Seguro Solidario del Estado para cubrir las reparaciones de los ciudadanos afectados. Zambrana señaló que han conversado con el Gobierno nacional para que este mecanismo permita que cualquier boliviano con daños en su vehículo “por la condición del combustible malo” reciba la compensación debida.

La exigencia será presentada formalmente este lunes durante la reunión multisectorial que contará con la presencia de YPFB y diversos ministros del área energética.

“Queremos que los trámites sean rápidos, no pasemos del ‘Estado tranca’ al ‘Estado estanca’”, advirtió el líder cívico sobre la necesidad de agilizar los procesos administrativos.

El Comité demandará una certificación estricta de la calidad de los carburantes para evitar futuros perjuicios en el parque automotor nacional. Zambrana sostuvo que es imperativo buscar la “autonomía energética en las regiones para no depender de un monopolio, que hoy lamentablemente lo tiene YPFB”.

