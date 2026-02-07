TEMAS DE HOY:
Salud

Humberto Vargas asume la presidencia del Colegio Médico de Santa Cruz con compromiso de fortalecer la salud

En el acto, la ministra de Salud, Marcela Flores, destacó la tradición democrática del Colegio Médico y la importancia de su labor no solo para los profesionales de la salud, sino también para la población.

Charles Muñoz Flores

07/02/2026 8:12

Humberto Vargas asume la presidencia del Colegio Médico de Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla.

Tras una ceremonia histórica que contó, después de 20 años, con la presencia del Ministro de Salud, Humberto Vargas fue posesionado como nuevo presidente del Colegio Médico de Santa Cruz. La directiva entrante promete un trabajo enfocado en fortalecer el gremio médico y en contribuir al mejoramiento del sistema de salud del departamento.

En el acto, la ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, destacó la tradición democrática del Colegio Médico y la importancia de su labor no solo para los profesionales de la salud, sino también para la población:

“El Colegio Médico siempre se ha caracterizado por un espíritu de democracia, de renovación permanente de sus dirigentes en busca de fortalecer a nuestro gremio. Estoy muy complacida de estar, le deseo el mayor de los éxitos, que sea una gestión muy bendecida”.

Durante su intervención, Vargas reafirmó el compromiso del Colegio Médico con la defensa de los derechos de los profesionales y con la mejora del sistema de salud:

“Nuestro colegio siempre ha estado al frente de todas las luchas, defendiendo no solamente a la población sino también los derechos de nuestros colegas. Estamos en una nueva gestión, somos un directorio fortalecido, un directorio joven, pero en un principio muy agradecido con la ministra por la apertura que ha tenido el Ministerio con el Colegio Médico de Bolivia y, obviamente, con el Colegio Médico Departamental”.

El nuevo presidente subrayó la necesidad de trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud para implementar cambios que fortalezcan la atención en todas las regiones del país. La autoridad ministerial coincidió en que la tecnología y la virtualidad facilitan la elaboración de propuestas conjuntas y la descentralización de recursos humanos hacia las distintas áreas del sistema de salud.

 

