¿Por qué cada vez hay más cáncer entre los menores de 50?

Durante décadas, el cáncer siempre se ha asociado al envejecimiento, pero ese escenario está cambiando. En los últimos años, los datos han encendido las alarmas y es que cada vez se diagnostican más casos de cáncer en personas menores de 50 años, especialmente de mama, de colon, de tiroides, o de endometrio. Lo analizan los expertos del blog «Salud y prevención» en un nuevo post.

Los expertos advierten de un cambio preocupante en los patrones de la enfermedad, vinculado al estilo de vida moderno, a la obesidad, a la alimentación occidental, y a la exposición temprana a factores de riesgo. ¿Qué hay detrás de este aumento, qué tipos de cáncer preocupan más y, sobre todo, qué se puede hacer para prevenirlos?

El doctor Jesús García-Foncillas, director del Comprehensive Cancer Center del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, explica que los principales factores identificados son:

Obesidad

Los cánceres que más crecen —endometrio, riñón, mama, o tiroides— son precisamente los que más se relacionan con el exceso de peso y con los trastornos metabólicos; de hecho, la obesidad ha alcanzado niveles epidémicos, afectando a más del 40 % de adultos en algunos países desarrollados.

Dieta occidental

Rica en carnes rojas, ultraprocesados, bebidas azucaradas, y pobre en frutas, en verduras, y en fibra.

Sedentarismo: La falta de actividad física regular contribuye significativamente.

Factores ambientales

Exposición a contaminantes, a químicos, y a sustancias tóxicas desde edades tempranas.

Mejora en la detección

Los avances tecnológicos y programas de cribado detectan más casos, aunque esto no explica todo el aumento.

«Efecto cohorte de nacimiento»

Las generaciones nacidas desde los años 50 en adelante han estado expuestas a estos factores de riesgo desde más temprano en sus vidas, aumentando su riesgo hasta 2-3 veces, comparado con generaciones anteriores.

Cáncer menores 50

Doctor Jesús García-Foncillas, director del Comprehensive Cancer Center del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Foto cedida Quirónsalud

El cáncer colorrectal, el de mayor crecimiento entre menores de 50

Así, y entre los cánceres que más han crecido en menores de 50 años, a juicio del doctor García-Foncillas, destaca como especialmente preocupante el cáncer colorrectal, siendo actualmente “el más alarmante” puesto que mostró un crecimiento claramente más acusado en el grupo de menores de 50 años comparado con mayores, al tiempo que las tasas de mortalidad también están aumentando en este grupo.

“Éste es el único cáncer que muestra un patrón claramente diferenciado; y los factores específicos incluyen desde una dieta occidental extrema, donde las mujeres con obesidad duplicaron el riesgo de desarrollar la enfermedad antes de los 50 años respecto a las que mantuvieron un peso saludable; fruto del consumo de alimentos ultraprocesados; ante una alteración del microbioma intestinal, favorecida por los cambios en la alimentación, por el uso de antibióticos, y por un estilo de vida que han modificado la flora intestinal, aumentando la inflamación crónica», apunta.

Pero también, añade, en el desarrollo de este cáncer antes de los 50 entran en juego el bajo consumo de fibra, afectando este aspecto particularmente al colon; así como un diagnóstico tardío, ya que los menores de 50 años no suelen estar incluidos en programas de cribado, por lo que cuando se detecta el cáncer suele estar más avanzado.

Otros cánceres también preocupantes

En el caso del cáncer de mama, cuya incidencia también ha crecido entre los menores de 50 años, el doctor García-Foncillas sostiene que, aunque su aumento relativo es moderado, sí se han notificado en publicaciones científicas hasta 4.800 casos adicionales de cáncer de mama precoz respecto a lo esperado en Estados Unidos entre 2010 y 2019, representando el mayor número absoluto de casos.

Sobre el cáncer de endometrio (útero), sostiene que esta neoplasia muestra aumentos preocupantes tanto en incidencia, como en mortalidad en edades tempranas; al tiempo que en el cáncer de páncreas, que “tiene un pronóstico particularmente desfavorable”, su aumento en jóvenes también es notable.

Mientras, los cánceres de hígado, boca, esófago o estómago muestran una disminución en personas menores de 50 años, un dato positivo, y cuyo decrecimiento se corresponde con una reducción del tabaquismo, con un menor consumo de alcohol, con una mejora en la conservación de alimentos; con la erradicación de infecciones; y con mejores condiciones sanitarias.

Claves para prevenir el cáncer antes de los 50

Con todo ello, el oncólogos García-Foncillas subraya que, aunque el cáncer en jóvenes está aumentando, muchos de estos casos podrían prevenirse mediante cambios en el estilo de vida.

“Las dietas ricas en carne roja y sal y pobres en fruta y leche, el consumo de alcohol y el tabaquismo son los principales factores de riesgo de los cánceres más comunes entre los menores de 50 años, a los que contribuyen la inactividad física, el sobrepeso y la hiperglucemia. La obesidad es quizás el factor más determinante, creando un ‘terreno fértil’ para múltiples tipos de cáncer a través de la inflamación crónica, resistencia a la insulina, y alteraciones hormonales”, remarca.

Por eso, indica este especialista que las medidas preventivas más importantes son:

Mantener un peso saludable: A través de dieta equilibrada y de ejercicio regular.

Dieta rica en frutas, en verduras, y en fibra: Limitar las carnes rojas y procesadas, evitar los ultraprocesados, y las bebidas azucaradas.

Actividad física regular: Realizar, al menos, 150 minutos semanales de ejercicio moderado.

Limitar alcohol y no fumar: Eliminar o reducir drásticamente el consumo de estas sustancias.

Cribado preventivo: Considerar pruebas como sangre oculta en heces desde edades más tempranas, especialmente con antecedentes familiares.

Atención a síntomas: No ignorar cambios en hábitos intestinales, sangrados anormales, o síntomas persistentes, incluso siendo joven.

Educación sanitaria: Desde edades tempranas sobre estilos de vida saludables.

