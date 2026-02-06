¡Entre tipoy y masitas! Café de Reinas reunió a más de 50 soberanas de comparsas

El espíritu del Carnaval cruceño volvió a brillar con la realización del tradicional Café de Reinas, un encuentro que reunió a más de 50 reinas de comparsas, en una jornada marcada por la convivencia, la cultura y el amor por las tradiciones.

El evento contó con la presencia de Camila I, Reina del Carnaval, quien destacó la importancia de mantener vivas estas actividades que fortalecen la identidad cruceña.

“Muy feliz, agradecida de todo corazón con Sarita y también con las autoridades por hacer este café típico año tras año. Nos permite compartir entre reinas, disfrutar de nuestras masitas típicas y mostrar nuestra cultura a través del tradicional tipoy”, expresó la soberana.

Por su parte, Sarita Mansilla, secretaria de Cultura y Turismo, resaltó el crecimiento y la permanencia de este encuentro.

“Es un momento muy especial de convivencia. El año pasado tuvimos más de 100 reinas y este año estamos entre 60 y 70, lo que demuestra que el Café de Reinas sigue siendo muy esperado”, señaló.

Desde las comparsas, Laida I, reina de Los Tremendazos, agradeció la iniciativa y el espacio de encuentro.

“Muchísimas gracias por estar aquí en el Café de Reinas, un café tan tradicional y esperado por todas nosotras, para conocernos, compartir y pasar una linda tarde. Estoy muy feliz”, manifestó.

En tanto, Guadalupe I, reina de Los Haraganes, destacó el valor cultural del evento y no dejó pasar la oportunidad de hablar de la gastronomía típica.

Las reinas coincidieron en que el Café de Reinas es una tradición que no debe desaparecer, al ser parte fundamental del Carnaval cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play