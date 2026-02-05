Rolando Morales plantea fortalecer la producción y la autonomía económica para Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Patria, Rolando Morales Zeballos, presentó los principales ejes de su propuesta política, destacando su trayectoria en el ámbito productivo y su enfoque en el fortalecimiento económico del departamento a través del impulso al sector agropecuario, la innovación y la generación de ingresos propios.

Morales, de 68 años, administrador de empresas y especialista en el área agrícola, señaló que asumió la candidatura tras recibir la invitación del presidente Rodrigo Paz, con el objetivo de impulsar un proyecto que busca recuperar el desarrollo económico y productivo de Cochabamba.

El candidato sostuvo que el departamento atraviesa una situación económica compleja y atribuyó esta situación a conflictos políticos que afectaron el funcionamiento institucional y financiero de la Gobernación.

En ese contexto, planteó la necesidad de establecer una coordinación directa con el Gobierno nacional para viabilizar proyectos y garantizar los recursos económicos.

Entre sus principales propuestas, Morales destacó la innovación agropecuaria y agroindustrial, señalando que Cochabamba cuenta con cerca de 800 mil hectáreas productivas, de las cuales actualmente se utiliza menos del 50%. Indicó que uno de sus objetivos es ampliar el uso de estas tierras para incrementar la producción y fortalecer la seguridad alimentaria.

Asimismo, remarcó que Cochabamba es el eje articulador de la economía nacional, por donde circulan diariamente importantes volúmenes de comercio, industria, servicios y turismo, sectores que se han visto afectados por los conflictos sociales y los bloqueos.

El candidato presentó siete ejes de trabajo orientados a “salvar al departamento”, entre ellos reducir la brecha tecnológica mediante acuerdos para mejorar el acceso a internet, fortalecer el sector productivo, incrementar los ingresos propios de la Gobernación y duplicar las exportaciones de productos frutícolas como banana, piña y palmito, además de impulsar textiles y turismo.

Morales también planteó recuperar la autonomía económica del departamento mediante la generación de mayores recursos propios, señalando que el actual presupuesto de la Gobernación, que ronda los 970 millones de bolivianos, resulta insuficiente para atender las necesidades regionales.

Finalmente, destacó su experiencia de más de quince años de trabajo con productores, especialmente en el trópico cochabambino, donde aseguró haber sostenido reuniones con distintos sectores productivos. Señaló que su propuesta busca consolidar a Cochabamba como un departamento líder en producción, industria, turismo y comercio, recuperando su identidad como “granero y semillero” del país.

