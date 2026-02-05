¿Estás habilitado para votar? El TSE publica el padrón actualizado para las subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió la lista actualizada del padrón electoral rumbo a las elecciones subnacionales, permitiendo a la ciudadanía verificar si se encuentra habilitada para emitir su voto.

La consulta puede realizarse a través de la plataforma digital y la aplicación móvil “Yo Participo”, donde los votantes pueden conocer su situación de manera rápida y sencilla.

De acuerdo con el calendario electoral, las personas que figuren como inhabilitadas tienen plazo hasta el 8 de febrero para presentar sus reclamos ante los Servicios de Registro Cívico (Sereci) de cada Tribunal Electoral Departamental, con el objetivo de regularizar su situación e incorporarse nuevamente al padrón.

Asimismo, el Órgano Electoral Plurinacional informó que la lista de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados se encuentra disponible en su portal web oficial, bajo la administración de los Sereci departamentales, y en el sistema “Yo Participo”, gestionado por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (DNTIC) del TSE.

En el marco del proceso electoral subnacional, el TSE también confirmó que el próximo 22 de marzo se elegirán autoridades departamentales en todo el país.

Según la información difundida, se renovarán cargos en los Gobiernos Autónomos Departamentales, tanto en el nivel ejecutivo como en el subdepartamental, de acuerdo con las características de cada región.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la población a verificar oportunamente su estado en el padrón, para evitar contratiempos y garantizar su participación en una jornada clave para la democracia.

