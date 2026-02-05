Sol y pocas nubes en casi todo el país: este es el pronóstico para este jueves

El Senamhi prevé una jornada con temperaturas elevadas y baja nubosidad en la mayoría de las capitales del país.
05/02/2026 7:22
Escuchar esta nota
Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este jueves 5 de febrero un clima estable, con poca nubosidad en gran parte del país, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Occidente
En el occidente del país se prevé una jornada sin lluvias y con cielos poco nubosos.
La Paz tendrá temperaturas entre 8°C y 22°C, mientras que El Alto registrará una mínima de 4°C y una máxima de 18°C.
En Oruro, el termómetro oscilará entre 5°C y 21°C, y en Potosí se esperan valores entre 6°C y 22°C.
Valles
Las ciudades de los valles también presentarán condiciones mayormente estables.
En Cochabamba, se prevé cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 14°C y 33°C.
Sucre tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 28°C.
En Tarija, en cambio, se pronostican tormentas eléctricas aisladas, con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de 13°C a 29°C.
Oriente
En la región de los llanos, el clima será mayormente estable durante la jornada.
Santa Cruz de la Sierra presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 23°C y 33°C.
Trinidad registrará una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, mientras que en Cobija se esperan valores entre 23°C y 31°C.
El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones, especialmente en las zonas donde existe probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.
