Sol y pocas nubes en casi todo el país: este es el pronóstico para este jueves

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este jueves 5 de febrero un clima estable, con poca nubosidad en gran parte del país, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En el occidente del país se prevé una jornada sin lluvias y con cielos poco nubosos.

La Paz tendrá temperaturas entre 8°C y 22°C, mientras que El Alto registrará una mínima de 4°C y una máxima de 18°C.

En Oruro, el termómetro oscilará entre 5°C y 21°C, y en Potosí se esperan valores entre 6°C y 22°C.

Valles

Las ciudades de los valles también presentarán condiciones mayormente estables.

En Cochabamba, se prevé cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 14°C y 33°C.

Sucre tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 28°C.

En Tarija, en cambio, se pronostican tormentas eléctricas aisladas, con probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de 13°C a 29°C.

Oriente

En la región de los llanos, el clima será mayormente estable durante la jornada.

Santa Cruz de la Sierra presentará cielo poco nuboso, con temperaturas entre 23°C y 33°C.

Trinidad registrará una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, mientras que en Cobija se esperan valores entre 23°C y 31°C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones, especialmente en las zonas donde existe probabilidad de lluvias y actividad eléctrica.

