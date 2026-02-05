El dólar paralelo en Bolivia reportó este jueves 5 de febrero una variación leve en su cotización, según datos de portales especializados en seguimiento del tipo de cambio informal.

De acuerdo con el sitio dolarboliviahoy.com, el billete verde se ofrece a Bs 9,23 para la venta y se compra a Bs 9,26, lo que representa un ligero incremento respecto al día anterior.

El miércoles, los valores se ubicaban en Bs 9,22 (venta) y Bs 9,25 (compra), por lo que se observa una subida de un centavo en ambos casos en la jornada actual.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus precios cada 15 minutos, muestra este jueves una cotización algo distinta: Bs 9,26 para la compra y Bs 9,23 para la venta, con una brecha más amplia entre ambas operaciones.

El mercado paralelo, aunque no forma parte del sistema financiero oficial, sigue siendo una referencia frecuente para quienes realizan transacciones con dólares en Bolivia, influido por la oferta y demanda diaria.

