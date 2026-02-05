Rodrigo Rivera candidato que queire devolverle la identidad al paceño

Por primera vez en la palestra política, Rodrigo Rivera, un administrador de empresas de 36 años, inicia la carrera por la Alcaldía de La Paz junto al partido Nueva Generación Patriótica (NPG).

“Se trata de devolverle la dignidad a todos los paceños, ese sueño que nos han robado de la identidad de paceños que antes inflaba el pecho en decir soy colla, soy paceño, soy Chukuta; se trata de devolver a La Paz al sitial que le corresponde”, declaró el candidato.

Rivera señala que uno de los motivos de lanzarse como candidato a la alcaldía fue devolverle el sueño a los paceños de creer en La Paz, para que levanten la voz y digan "basta de vieja política".

"Queremos mejorar la calidad de los paceños con los temas de salud, educación y seguridad para darles oportunidad a los jóvenes, para que no exista fuga de cerebros que se van a otros departamentos".

Propuestas:

Salud: "Queremos darle calidad en servicio, con alta calidad, y brindarles condiciones a los profesionales en el área, y se trabajará con la gobernación u otras instituciones".

Educación: "La creación de escuelas piloto que estarán dedicadas a abrir la malla curricular para salir al exterior con estudios en idiomas e inteligencia artificial. Mejorar la infraestructura de las unidades educativas".

Seguridad: "Tenemos el proyecto para tener seguridad 24/7 en todos los macrodistritos, implementando gendarmerías que recibirán capacitación para que puedan apoyar a la policía boliviana".

Sistema de riesgos: El candidato menciona que se tienen los proyectos de riesgos y prevención, que se pueda convertir en una ciudad verde y funcional. Recuperar las áreas verdes para los vecinos.

Transporte: "Vamos a trabajar junto al sector de los transportistas porque ellos quieren ser reorganizados; se realizarán los controles de parada a parada. Se realizará un estudio de costos para definir las tarifas correctas".

Finalmente, el candidato agradeció a la Red Uno por ser el primer medio en brindarle la oportunidad de dar a conocer sus propuestas, que quiere devolver la fe, el sueño y la dignidad a todos los paceños para volver a creer en la ciudad de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play