TEMAS DE HOY:
secuestro Feminicidio Presunto secuestro

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Freddy Mamani el arquitecto que postula a la Alcaldía de El Alto

Es candidato de la agrupación ciudadana de Innovación Humana con propuestas denominado “Taypi Qatu”.

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 21:03

Foto: Freddy Mamani Candidato alcaldía El Alto
El Alto

Escuchar esta nota

Freddy Mamani es el candidato de la agrupación ciudadana de Innovación Humana que realiza una serie de propuestas denominadas “Taypi Qatu”. 

Con 45 años, Mamani dio a conocer sus orígenes al ser migrante del campo a la ciudad. Sus estudios en la etapa de colegio los efectuó en la ciudad de El Alto, mientras que sus estudios superiores los realizó en la Facultad de Tecnología en la carrera de Construcciones Civiles en la Universidad Mayor de San Andrés.

Arquitecto de profesión, es reconocido principalmente por la construcción de famosos 'cholets'.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Porque percibe a la ciudad de El Alto completamente corrompida, destrozada con calles bombardeadas y con mucha corrupción. Quiere transformarlo en una ciudad transparente y eficiente.

¿Cuáles son sus propuestas?

Cuenta con un proyecto denominado Taypi Qatu que consiste en realizar un espacio destinado a los microempresarios, emprendedores y artesanos.

¿Qué es lo más importante en su vida?

 Ver a la ciudad de El Alto próspera, en economía, social y productiva, menciona el candidato.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD