Freddy Mamani el arquitecto que postula a la Alcaldía de El Alto

Freddy Mamani es el candidato de la agrupación ciudadana de Innovación Humana que realiza una serie de propuestas denominadas “Taypi Qatu”.

Con 45 años, Mamani dio a conocer sus orígenes al ser migrante del campo a la ciudad. Sus estudios en la etapa de colegio los efectuó en la ciudad de El Alto, mientras que sus estudios superiores los realizó en la Facultad de Tecnología en la carrera de Construcciones Civiles en la Universidad Mayor de San Andrés.

Arquitecto de profesión, es reconocido principalmente por la construcción de famosos 'cholets'.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Porque percibe a la ciudad de El Alto completamente corrompida, destrozada con calles bombardeadas y con mucha corrupción. Quiere transformarlo en una ciudad transparente y eficiente.

¿Cuáles son sus propuestas?

Cuenta con un proyecto denominado Taypi Qatu que consiste en realizar un espacio destinado a los microempresarios, emprendedores y artesanos.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Ver a la ciudad de El Alto próspera, en economía, social y productiva, menciona el candidato.

Mira la programación en Red Uno Play