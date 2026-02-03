TEMAS DE HOY:
Gary Áñez anunciará a dos nuevas candidatas a concejalas tras ajustes en su lista

Áñez anunció que está incorporando una candidata con enfoque "humanista". Además, el candidato confirma que el TSE inhabilitó a uno de sus candidatos suplentes.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/02/2026 15:22

Áñez recorriendo las calles de la ciudad. Foto Gary Áñez
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a la Alcaldía por la agrupación Primero Santa Cruz, Gary Áñez, informó que este miércoles presentará a dos nuevas candidatas a concejalas, en el marco de ajustes realizados en su lista electoral.

Una de las postulantes reemplazará a la exdiputada Laura Rojas, quien renunció a su candidatura luego de ser involucrada en un caso que actualmente es investigado por la justicia.

En las próximas 24 horas vamos a hacer la presentación. Surgió además un tema desde el Tribunal Electoral, que es la inhabilitación de uno de nuestros candidatos suplentes. La primera concejala no fue habilitada por un tema de documentación y, en consecuencia, va a ser reemplazada”, explicó Áñez.

El candidato señaló que las modificaciones responden a observaciones realizadas por el Órgano Electoral y forman parte del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Asimismo, destacó algunos atributos de la candidata que asumirá el lugar de la exdiputada Rojas en la lista, resaltando su perfil humanístico y su cercanía con las causas sociales.

Hemos conversado con la candidata y verdaderamente su calidez humana y su dedicación nos han motivado. Tiene esa cercanía que debemos tener con las causas humanas”, concluyó.

