“No hemos parado ni un día”: Añez mantiene campaña con visitas a mercados

El candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Gary Añez, continuó con su campaña electoral visitando este martes el mercado 25 de Mayo, donde destacó el apoyo de los ciudadanos y reafirmó sus compromisos con los vendedores y compradores de la ciudad.

“No hemos parado la campaña ni un solo día, muy contentos con el apoyo de la gente. Hoy iniciamos una visita a este mercado 25 de Mayo, muy contentos por el apoyo, el respaldo de la gente, el cariño, el respeto de la gente”, afirmó Añez durante su recorrido.

El candidato explicó que su agenda diaria está estructurada para mantener un contacto constante con la población.

“Las actividades siempre hemos empezado con los medios de comunicación a la mañana, luego tenemos visita a mercados. Al mediodía tenemos reuniones con sectores para seguir con las adhesiones y en la tarde tenemos caminatas en los barrios hasta la noche”, detalló.

Entre sus principales propuestas, Áñez destacó la necesidad de recuperar "el derecho propietario” y garantizar la renovación del usufructo de los mercados.

“Muchos mercados este año van a culminar su usufructo y hay que renovarlo. Nosotros creemos que desde el reordenamiento y la inclusión podemos mejorar el servicio, con confort para que vendan con comodidad y para que los que compramos en los mercados compremos con confort”, aseguró.

Con estas actividades, Áñez busca reforzar su presencia en los diferentes barrios y mercados de la ciudad, manteniendo un contacto directo con la población y promoviendo sus propuestas.

Mira la programación en Red Uno Play