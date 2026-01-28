QNMP accedió a información exclusiva: maletas tenían $us 100 millones

En una revelación de impacto nacional, el programa “Que No Me Pierda” (QNMP) accedió a la información de una fuente fidedigna que señala que el cargamento de las 32 maletas que ingresaron al país por el aeropuerto de Viru Viru no contenía sustancias controladas, sino una cifra récord en divisas: 100 millones de dólares americanos.

Esta información exclusiva da un giro radical a las investigaciones del Ministerio Público. Hasta ahora, el caso se manejaba bajo un manto de incertidumbre debido a la desaparición física de las maletas tras salir de la terminal aérea. Sin embargo, el dato de los 100 millones de dólares explicaría por qué, según testigos y grabaciones, los bultos eran tan pesados que requerían de dos personas para ser movilizados.

La cifra revelada en QNMP coincide con las advertencias previas de organismos internacionales y expertos, quienes señalaban que el cargamento principal eran divisas y no marihuana, como se intentó posicionar en un inicio tras el hallazgo de un galpón con armas y droga.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades respeto a la información.

Mira la programación en Red Uno Play