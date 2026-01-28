TEMAS DE HOY:
Avasallamientos Menor hallado muerto Las Londras

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

QNMP accedió a información exclusiva: maletas tenían $us 100 millones

El programa “Que No Me Pierda” accedió a información confidencial del caso 'maletas', confirmando la hipótesis de un movimiento de divisas vinculado a transacciones de alto nivel.

Naira Menacho

27/01/2026 23:47

Escuchar esta nota

En una revelación de impacto nacional, el programa “Que No Me Pierda” (QNMP) accedió a la información de una fuente fidedigna que señala que el cargamento de las 32 maletas que ingresaron al país por el aeropuerto de Viru Viru no contenía sustancias controladas, sino una cifra récord en divisas: 100 millones de dólares americanos.

Esta información exclusiva da un giro radical a las investigaciones del Ministerio Público. Hasta ahora, el caso se manejaba bajo un manto de incertidumbre debido a la desaparición física de las maletas tras salir de la terminal aérea. Sin embargo, el dato de los 100 millones de dólares explicaría por qué, según testigos y grabaciones, los bultos eran tan pesados que requerían de dos personas para ser movilizados.

La cifra revelada en QNMP coincide con las advertencias previas de organismos internacionales y expertos, quienes señalaban que el cargamento principal eran divisas y no marihuana, como se intentó posicionar en un inicio tras el hallazgo de un galpón con armas y droga.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades respeto a la información. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD