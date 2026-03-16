Arias responde a críticas: “somos la Alcaldía que más recauda y tenemos 96% de ejecución”

El candidato a la Alcaldía de La Paz por la alianza Suma por el Bien Común, Iván Arias, respondió a los cuestionamientos de otros postulantes sobre la ejecución de obras durante su gestión, en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) de cara a las elecciones subnacionales.

Ante las críticas por la cantidad de proyectos ejecutados, explicó que la realización de obras sigue un proceso que incluye la elaboración del proyecto, la búsqueda de financiamiento y posteriormente la ejecución.

Indicó que a este ciclo se sumaron factores externos que afectaron el avance de algunas iniciativas, como la crisis del dólar, la escasez de diésel y las intensas lluvias que impactaron a la ciudad.

Uno de los temas abordados fue la situación del hospital de San Antonio, cuya apertura fue cuestionada durante el debate. Arias afirmó que la infraestructura ya está concluida, pero señaló que su equipamiento se retrasó debido a problemas contractuales heredados de la anterior gestión y al incremento de los precios.

“El hospital está terminado, pero tuvimos que refinanciar y reacomodar un contrato que estaba mal hecho. Además, el costo del equipamiento ha subido considerablemente; por ejemplo, un quirófano que costaba 100 mil bolivianos ahora cuesta cerca de 200 mil”, sostuvo.

El candidato aseguró que estos problemas están siendo solucionados y que el hospital será abierto una vez se regularicen los contratos.

Durante el debate también respondió a críticas del candidato Miguel Roca, quien cuestionó su gestión en la zona sur de la ciudad. Arias defendió su administración y sostuvo que su trabajo se refleja en diferentes obras ejecutadas en el municipio.

En otro momento, el postulante Luis Eduardo Siles cuestionó el nivel de endeudamiento del municipio. Arias rechazó esa afirmación y aseguró que su gestión redujo significativamente la deuda municipal.

“Cuando llegamos teníamos una deuda cercana a 600 millones de bolivianos y ahora está alrededor de 50 millones”, afirmó. Además, destacó que el municipio ha incrementado su capacidad de recaudación y alcanzado niveles de ejecución presupuestaria cercanos al 96%.

Sobre el sistema de parqueos tarifados, Arias explicó que su restitución responde al cumplimiento de una sentencia constitucional que obliga al municipio a respetar una inversión privada. Según dijo, el nuevo sistema genera ingresos para la Alcaldía, a diferencia del modelo anterior que implicaba altos costos operativos.

Durante el intercambio con otros candidatos, Arias también respondió a cuestionamientos de Xavier Iturralde y César Dockweiler, a quienes criticó por presentar propuestas sin experiencia en gestión municipal.

El debate formó parte de las actividades organizadas por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para que la ciudadanía conozca y compare las propuestas de los candidatos antes de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo, cuando se elegirán autoridades municipales y departamentales en todo el país.

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