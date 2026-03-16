Durante el debate de candidatos a la Alcaldía de La Paz, el postulante Isaac Fernández Cano, de la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP), presentó sus principales propuestas de gobierno y se autodenominó “el candidato de las laderas”, en referencia a los barrios donde afirma vivir y trabajar junto a la población.

El candidato centró su intervención en temas de salud, educación y atención a sectores vulnerables, con especial énfasis en las personas con discapacidad.

“La salud es tan importante. Vamos a construir un centro para personas con discapacidad; hemos visto cómo sufren muchas familias. También planteamos un hospital para mascotas”, afirmó durante el debate.

Hospital para mascotas y apoyo a familias

Fernández explicó que su plan contempla ampliar los servicios de atención para animales domésticos, debido al creciente número de mascotas en la ciudad.

Según indicó, la propuesta busca ofrecer atención veterinaria accesible para los ciudadanos.

Una ciudad policéntrica

En materia de planificación urbana, el candidato propuso avanzar hacia una ciudad policéntrica, con el objetivo de desconcentrar las actividades económicas y administrativas del centro paceño hacia los macrodistritos.

“Queremos una ciudad policéntrica, donde podamos desconcentrar el centro hacia los macrodistritos”, señaló.

Educación con laboratorios y talleres vocacionales

En el área educativa, Fernández afirmó que muchas unidades educativas carecen de infraestructura adecuada.

“En los colegios faltan laboratorios y talleres vocacionales. Debemos fortalecer la formación técnica para los estudiantes”, sostuvo.

También señaló que buscará impulsar una distribución económica más equitativa para fortalecer el desarrollo local.

Prioridad a la prevención de riesgos

El candidato también hizo referencia a los riesgos naturales que enfrenta la ciudad, especialmente durante la temporada de lluvias.

En ese sentido, planteó priorizar obras de prevención para evitar tragedias provocadas por deslizamientos o desbordes de ríos.

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