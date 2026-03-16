Orden en calles y reciclaje: el plan de Fernando Valencia para La Paz

Durante el debate rumbo a la Alcaldía de La Paz, el candidato Fernando Valencia, de la agrupación Vamos Integrando al Desarrollo Autonómico (VIDA), expuso una propuesta enfocada en el ordenamiento del comercio en espacios públicos, la sostenibilidad ambiental y la transparencia en la administración municipal.

Valencia sostuvo que uno de los principales retos de la ciudad es reorganizar el uso de calles, plazas y avenidas, especialmente en relación con el comercio gremial. En ese marco, planteó trabajar en un ordenamiento que permita compatibilizar la actividad económica con la libre circulación de los ciudadanos.

“Para que nuestras calles estén ordenadas, para que el gremialismo esté ordenado y por supuesto tengamos calles y plazas expeditas para transitar y disfrutar de ellas”, afirmó durante su intervención.

El candidato también puso énfasis en la sostenibilidad ambiental, señalando que su propuesta incluye un manejo responsable de recursos como el agua y el aire, además de programas de arborización para mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

“Es sostenibilidad para que tengamos un buen manejo del agua, agua limpia no solamente en la cabecera, sino también aguas abajo para regar nuestras plantas, nuestras verduras y no nos intoxiquemos. Aire puro, arborización para nuestra ciudad”, señaló.

Otro de los ejes de su propuesta fue la gestión de residuos sólidos. Valencia afirmó que el problema de la basura es uno de los temas centrales para La Paz y planteó modificar el sistema actual para promover el reciclaje y la reutilización.

“El tema de la basura es un tema fundamental. Tenemos que cambiar la administración de los residuos sólidos. Esta gestión tiene que permitir el reciclaje, la reutilización y la industrialización”, sostuvo.

Valencia aseguró que su eventual gestión municipal priorizará la participación ciudadana y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Los debates entre candidatos forman parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales y buscan que la población conozca de manera directa las propuestas, planes de gobierno y posiciones de los postulantes a cargos departamentales y municipales.

La ciudadanía acudirá a las urnas el próximo 22 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones subnacionales en todo el país. En esa jornada, los bolivianos elegirán a gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, autoridades que estarán a cargo de la gestión pública en los diferentes niveles territoriales durante el próximo periodo de gobierno.

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