Médicos marchan en La Paz y exigen pausa humanitaria ante falta de oxígeno y alimentos en hospitales

Vestidos con sus tradicionales batas blancas y al ritmo de sirenas de ambulancias, decenas de profesionales del sector salud marcharon por el centro de la sede de Gobierno para denunciar una situación desesperada: el desabastecimiento crítico de insumos médicos, alimentos, oxígeno y combustible en los centros hospitalarios, provocado por los bloqueos de carreteras que asfixian al país desde hace un mes.

Bajo el clamor de "¡Basta de bloqueos! ¡Para los pacientes, oxígeno y comida!", el personal del complejo hospitalario paceño exigió de manera urgente una pausa humanitaria de cinco días en los cortes de rutas para permitir el ingreso de suministros vitales.

Hospitales al borde del colapso

La situación en los centros médicos ha llegado a un punto de racionamiento extremo. Los profesionales advierten que las reservas están prácticamente agotadas, afectando de forma directa la atención y nutrición de las personas internadas.

Por su parte, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana encendió las alarmas al reportar que unas 50 toneladas de medicamentos y oxígeno hospitalario se encuentran varadas en las carreteras sin poder ser distribuidas. A la fecha, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registra más de 60 puntos de bloqueo en todo el territorio nacional.

Llamado al diálogo y advertencia constitucional

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, lideró la protesta e instó a los sectores movilizados a comprender la gravedad de la situación, recordando que la intransigencia está poniendo en riesgo vidas humanas. Según datos oficiales, cuatro personas ya han fallecido debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna por culpa de los cercos viales.

Larrea exhortó al Gobierno y a los manifestantes a sentarse a negociar, pero lanzó una dura advertencia si el conflicto persiste:

Exigencia de diálogo: Pidió una salida pacífica y concertada para frenar el desabastecimiento.

Aplicación de la Constitución: Señaló que si la vía del diálogo fracasa, el Ejecutivo deberá aplicar los mecanismos constitucionales pertinentes (en referencia a un estado de excepción o sitio) para garantizar el derecho a la salud y a la vida.

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