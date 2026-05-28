Madre pide ayuda para su hijo de 10 años que lucha por su vida tras ser atropellado en Cochabamba

Una madre de escasos recursos pide ayuda desesperadamente para salvar la vida de su hijo Edwin, de 10 años, quien permanece internado en terapia intensiva tras haber sido atropellado cuando regresaba de la escuela junto a su hermano menor en Cochabamba.

Relató que ambos niños caminaban de regreso a casa cuando ocurrió el accidente, luego de bajar de una pasarela. El hermano menor sufrió lesiones leves, pero Edwin quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

“Me han dicho que no iba a vivir. Tiene una fractura en su cabeza. Anoche le han operado, salió de la cirugía, pero me dijeron que tiene daños en dos lugares”, contó entre lágrimas.

La madre explicó que el niño presenta un cuadro delicado, con lesiones severas en la cabeza y fracturas en una de sus manos, que aún no pudo ser intervenida debido a su estado crítico.

“Está grave. Su manito también está fracturada. Todavía no le pueden operar porque no va a aguantar”, señaló.

Aunque el conductor involucrado estaría cubriendo parte de los gastos médicos, la familia asegura que el apoyo no alcanza frente al costo de medicamentos, estudios y atención especializada que el menor necesita para continuar su tratamiento.

La mujer contó que tiene cinco hijos, vive en alquiler y se dedica a la recolección de residuos para sostener a su familia. También aseguró que no sabe leer ni escribir, pero que su única preocupación hoy es la recuperación de su hijo.

“Yo solo quiero que mi hijo se mejore. No tengo plata, necesito ayuda para pagar los medicamentos”, expresó.

La madre indicó además que este jueves debía realizarse la audiencia relacionada con el conductor que atropelló al menor.

Contacto para ayuda

Familiares y personas cercanas difundieron el pedido de colaboración para apoyar la recuperación del niño. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 74563334.

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