Un video que circula en redes sociales conmocionó a los internautas por lo impactante de sus imágenes. Lo que parecía una noche tranquila de jueves en una barbería del centro de Manhuaçu, se convirtió en una escena de terror cuando un automóvil fuera de control invadió el establecimiento a toda velocidad.

Las cámaras de seguridad del local grabaron la secuencia completa, que dura apenas unos segundos pero que resulta estremecedora. En el video se observa a varios clientes esperando su turno, incluyendo a un niño de tan solo 4 años que se encontraba acostado en un sofá cerca de la entrada. De repente, el vehículo irrumpe violentamente a través del escaparate, destrozando todo a su paso.

El impacto y el rescate

El automóvil impactó directamente contra el sofá donde descansaba el pequeño, empujándolo con fuerza contra la pared del fondo. En medio del caos, la nube de polvo y los vidrios rotos, se ve a un hombre (aparentemente el padre) reaccionar de inmediato para socorrer al niño, quien quedó atrapada entre el vehículo y el mueble.

Según informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos, el vehículo era conducido por una mujer. Antes de invadir la barbería, el auto habría colisionado primero con otro vehículo que se encontraba estacionado en la calle, perdiendo el control por completo.

A pesar de lo aparatoso del accidente y del susto gigantesco, las autoridades confirmaron que el menor sufrió únicamente heridas leves. Fue trasladado de inmediato al Hospital César Leite para una evaluación médica completa, donde se determinó que su vida no corría peligro. Los demás presentes en la barbería resultaron ilesos. El caso sigue bajo investigación para determinar las causas exactas que llevaron a la conductora a perder el control del automóvil.

Mira la programación en Red Uno Play