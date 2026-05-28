Un impactante video viralizado en las redes sociales encendió las alarmas internacionales sobre las consecuencias de la imprudencia extrema al volante. Un grupo de cinco jóvenes documentó en tiempo real los últimos segundos de su vida antes de estrellarse a alta velocidad contra un árbol en el municipio de Rolim de Moura, al norte de Brasil.

El siniestro, que dejó un saldo de dos muertos y tres heridos en estado crítico, quedó registrado por el teléfono celular del copiloto, quien pretendía captar como una "hazaña" una carrera clandestina llena de irregularidades.

Sillas de playa y alcohol: una combinación fatal

De acuerdo con los informes de la Policía Militar brasileña, el automóvil involucrado pertenecía a una concesionaria de vehículos. Uno de los jóvenes, que trabajaba en el lugar, tenía la tarea de trasladar la unidad a un taller para un tratamiento de pintura y pulido. Sin embargo, decidió desviar el rumbo para salir de fiesta con sus amigos.

El metraje grabado desde el interior expone una cadena de imprudencias que causaron indignación en las plataformas digitales:

Velocidad extrema: El vehículo circulaba a una velocidad de entre 140 y 160 kilómetros por hora mientras realizaba maniobras de "zig-zag" en plena vía pública.

Falta de equipamiento básico: El automóvil carecía de los asientos originales. En su lugar, el conductor manejaba improvisando una silla de playa de metal y lona , una situación que los ocupantes tomaban a broma mientras aceleraban.

Consumo de sustancias: En el interior del coche se hallaron múltiples botellas de alcohol. Ninguno de los pasajeros utilizaba el cinturón de seguridad.

El momento del impacto

En la grabación se observa cómo el automóvil pasa a gran velocidad por encima de un primer reductor de velocidad, desatando las risas de los tripulantes. No obstante, al perder estabilidad y golpear el borde de la banqueta (medio cordón) tras cruzar un segundo reductor, el conductor perdió por completo el control.

Entre gritos de pánico, el coche impactó violentamente de costado contra un árbol, quedando completamente destruido. Tres de los ocupantes salieron expulsados por la fuerza del choque.

A pesar de la magnitud de la colisión, el dispositivo móvil continuó encendido. En el audio posterior al impacto, se escuchan los quejidos y lamentos de los sobrevivientes tratando de escapar de los fierros retorcidos, mientras la música del auto seguía sonando de fondo.

Víctimas e investigación judicial

Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento inmediato de un adolescente de 16 años y de un joven de 20 años. Los otros tres acompañantes permanecen internados bajo pronóstico reservado debido a las graves lesiones sufridas.

La policía civil de Brasil inició una investigación formal, ya que el uso no autorizado del vehículo de la empresa, sumado a los delitos de tránsito evidentes en el video, derivará en severos cargos penales para los responsables que logren sobrevivir a la tragedia.

Con datos de Bluradio, El Heraldo de México y HRN.

Mira la programación en Red Uno Play