Bolivia fortalece alianza con DEA para combatir el narcotráfico

El viceministro de la Presidencia para la Defensa Social y la Lucha contra el Narcotráfico, Ernesto Justiniano, destacó los avances en la cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, tras una agenda desarrollada en Washington, Estados Unidos.

Justiniano señaló que, junto al director general de la FELCN, sostuvieron una reunión con autoridades de la Drug Enforcement Administration (DEA) para fortalecer una agenda técnica, seria y sostenida en la lucha contra las redes criminales.

“Agradecemos a Daniel Salter, Principal Deputy Administrator de la DEA, y a su equipo por la apertura, la confianza y la disposición para trabajar de manera coordinada”, indicó Justiniano, resaltando la importancia del compromiso bilateral y multilateral.

Líneas de trabajo

El viceministro explicó que se ha avanzado en líneas de trabajo orientadas a fortalecer la investigación de estructuras criminales transnacionales, especialmente en los ámbitos de:

Financiamiento ilícito

Rutas y logística de narcotráfico

Precursores químicos

Redes de protección

“La lucha contra el narcotráfico exige coordinación, capacidades técnicas y cooperación seria entre Estados. Seguiremos trabajando con responsabilidad y resultados”, subrayó Justiniano.

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