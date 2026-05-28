Así era la vivienda donde se escondía, con bajo perfil, el capo del PCC en Cotoca

Gerson Palermo, señalado por autoridades de Brasil como uno de los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC), vivía oculto en una quinta ubicada en el municipio de Cotoca, donde mantenía un perfil bajo haciéndose pasar por empresario agrícola.

Tras su captura, realizada gracias a información proporcionada por la Policía Federal de Brasil a las autoridades bolivianas, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas allanaron el inmueble donde residía en busca de elementos vinculados a actividades ilícitas.

Durante el allanamiento, las autoridades únicamente encontraron a los cuidantes de la propiedad y no hallaron indicios inmediatos relacionados con narcotráfico u otros delitos. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar si la quinta era utilizada como centro de operaciones o refugio del presunto capo criminal.

Palermo residía a unos 22 kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra, en una zona tranquila de Cotoca, donde para los vecinos pasaba desapercibido debido al bajo perfil que mantenía. Según las investigaciones, utilizaba documentación falsa y se presentaba como agricultor y empresario del rubro.

Las autoridades brasileñas lo vinculan con asesinatos, tráfico internacional de drogas y otros delitos considerados de alta gravedad. Además, es señalado como integrante clave del PCC, una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas de Brasil y Sudamérica.

Mira la programación en Red Uno Play