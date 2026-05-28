Mineros exigen anular orden contra Mario Argollo para asistir a negociación

El esperado diálogo convocado para la tarde de este jueves 28 de mayo en la sede de gobierno pende de un hilo. A pesar de que la "comisión del diálogo" —integrada por legisladores y representantes de derechos humanos— ya comenzó a instalarse a partir de las 14:00 en el seminario San Jerónimo de la avenida Armentia, la presencia de los principales líderes de las protestas sigue siendo incierta debido a fuertes condicionamientos sectoriales y llamados a la consulta social.

Bolivia cumple 28 días de un paro y bloqueo de carreteras que mantiene a la sede de gobierno desabastecida de alimentos, medicamentos y carburantes, elevando la presión sobre los mediadores para encontrar una salida pacífica a la crisis.

La condición de los mineros: Libertad para Mario Argollo

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) envió una carta con carácter de "urgente" al vicepresidente del Estado, Edmand Lara. En la misiva, que circula en redes sociales, el sector condiciona formalmente la participación del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani, a la anulación inmediata del mandamiento de apremio emitido en su contra por el Ministerio Público.

"Para poder dar curso a la misma (la reunión), solicitamos se deje sin efecto legal el mandamiento de apremio emitido por el Ministerio Público contra nuestro secretario ejecutivo (...) la única forma de garantizar la presencia de nuestro compañero es garantizando su libertad personal", detalla el documento de la FSTMB.

Los mineros exigen la anulación total del dictamen judicial y el cese de la "persecución política".

La carta enviada al vicepresidente.

Campesinos y sectores de la COB evalúan un Cabildo Nacional

La incertidumbre del encuentro también proviene del sector campesino. El exdirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, David Mamani, informó que tras una reunión de coordinación entre las organizaciones sociales y delegados de la COB, se ha determinado convocar a un gran cabildo nacional para que las bases decidan democráticamente el rumbo de las movilizaciones.

Poder a las bases: Los dirigentes argumentan que no tomarán decisiones "a espaldas" de quienes sostienen las medidas de presión en las rutas.

Continuidad de la protesta: El cabildo evaluará si se acepta la mediación o si se avanza hacia la radicalización de las medidas hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y el Ejecutivo mantienen la esperanza de que las instalaciones del seminario San Jerónimo sirvan como un punto neutro para acercar a las partes en conflicto. No obstante, las próximas horas serán decisivas para medir el peso de la flexibilidad del Gobierno ante las órdenes judiciales y la voluntad de los sectores movilizados de sentarse a negociar antes de la realización del anunciado cabildo.

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