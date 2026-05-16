Amilcar Barral apunta a Evo Morales y pide individualizar responsabilidades por los bloqueos

El exdiputado Amílcar Barral realizó un análisis de la jornada de desbloqueo iniciada durante la madrugada de este sábado y cuestionó la continuidad de algunos puntos de bloqueo en el país.

Barral señaló que, desde su criterio, el Gobierno debe actuar con mayor firmeza frente a las movilizaciones, especialmente en un contexto en el que, según dijo, el país intenta recuperarse económicamente.

“Tienen todas las herramientas jurídicas para dictar un estado de excepción si esto continúa. Algunos policías están menos armados que los movilizados. Tienen dinamitas, eso no es gratis, eso es pagado, viene de algún lado, viene plata, hay intereses de por medio”, afirmó.

El exlegislador sostuvo que no se puede permitir que intereses políticos afecten la estabilidad del país y apuntó directamente contra el expresidente Evo Morales y su entorno.

“No puede ser que la conveniencia de Evo Morales y compañía quiera violentar el país”, declaró.

Barral también indicó que, a estas alturas del conflicto, serían grupos reducidos los que continúan generando tensión en algunos sectores. Por ello, pidió individualizar responsabilidades y avanzar con procesos contra quienes estén detrás de las movilizaciones.

“Son mínimas las personas que continúan convulsionando y hay que individualizar. Se los va a detener y procesar”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el primer paso debe ser identificar a los organizadores y financiadores de los bloqueos.

“Primero hay que detener a los organizadores y financiadores de estas movilizaciones”, remarcó.

Barral también afirmó que, desde su análisis, Evo Morales sería uno de los principales interesados en mantener un clima de conflicto con fines políticos.

“Evo Morales es el más interesado en convulsionar al país para volver al Gobierno”, manifestó.

Acción popular contra los bloqueos

Como parte del contexto, Amílcar Barral es autor de una acción popular presentada contra los bloqueos masivos. Según explicó, la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió tutela para proteger derechos constitucionales de la población afectada y establecer responsabilidades individuales.

La acción fue presentada contra los bloqueos protagonizados por la Central Obrera Boliviana (COB), Tupac Katari, Ponchos Rojos, el senador suplente Nilton Condori y el ministro de Gobierno.

La medida busca garantizar derechos como la salud, alimentación, educación, transporte y libre tránsito, afectados por las movilizaciones y los cortes de ruta registrados en diferentes regiones del país.

Barral insistió en que los conflictos deben resolverse dentro del marco legal y que las autoridades tienen la obligación de proteger a la población que no participa de los bloqueos, pero que resulta directamente perjudicada por sus efectos.

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