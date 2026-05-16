“No les vamos a dar el gusto”: Espinoza responde a quienes buscaban violencia y caos

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, lanzó un mensaje firme en medio de los operativos de desbloqueo iniciados este sábado en las carreteras del departamento de La Paz, donde la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas buscan restablecer la circulación tras varios días de conflicto.

La autoridad aseguró que el Gobierno apuesta por una salida distinta, alejada de la confrontación, y sostuvo que la pacificación del país debe construirse con control, estabilidad y diálogo.

“Hacemos las cosas de manera distinta. La pacificación del país no se construye desde la confrontación, sino recuperando el control, garantizando estabilidad y apostando al diálogo con todos los sectores dispuestos a avanzar”, manifestó Espinoza.

El ministro señaló que, durante los últimos días, se instalaron múltiples mesas de diálogo en distintas regiones del país, con la participación de autoridades locales, sectores productivos, trabajadores y representantes de la sociedad civil.

En ese marco, remarcó que el Gobierno mantiene la responsabilidad de cuidar la estabilidad económica, a la que calificó como un patrimonio de todos los bolivianos.

“Mantenemos con firmeza la responsabilidad de cuidar la estabilidad económica, porque es patrimonio de todos los bolivianos”, expresó.

Espinoza también afirmó que el país necesita avanzar hacia un nuevo modelo basado en el trabajo conjunto, la coordinación y la construcción de soluciones reales para cada región.

Uno de los mensajes más contundentes de la autoridad estuvo dirigido a quienes, según señaló, apostaban por un escenario de mayor tensión.

“A quienes buscaban violencia, confrontación y caos, no les vamos a dar el gusto. Bolivia necesita acuerdos, estabilidad y trabajo conjunto”, sostuvo.

El pronunciamiento se da mientras efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas avanzan en los operativos de desbloqueo en rutas paceñas, afectadas desde inicios de mes por medidas de presión que provocaron dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno hospitalario.

La madrugada de este sábado, contingentes policiales y militares iniciaron el operativo de desbloqueo en carreteras estratégicas de La Paz. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, afirmó que las acciones se realizan en cumplimiento de la Constitución y con el objetivo de restablecer la libre circulación y garantizar el paso de ayuda humanitaria.

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