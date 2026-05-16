Tensión en Huajchilla: bloqueadores se reagrupan y enfrentan a la Policía con explosivos y piedras

Un momento de tensión se registró este sábado en el sector de Huajchilla, en la zona Sur de La Paz, donde grupos movilizados se replegaron y volvieron a enfrentar a efectivos policiales durante las tareas de desbloqueo ejecutadas en el marco del operativo “Corredor Humanitario”.

Los uniformados no utilizaron agentes químicos para avanzar en la zona, mientras los bloqueadores respondieron con piedras y explosivos. Pese a los enfrentamientos, la Policía evitó ingresar a una confrontación mayor y optó por replegarse en algunos sectores estratégicos.

“Estamos controlando el puente de Lipari, tenemos un acceso que nos comunica con el puente Lipari, entonces no vamos a confrontar con la gente, la intencionalidad era despejar esa área”, señaló el coronel Miguel Zambrana, comandante de la zona Sur de La Paz.

Las tareas de desbloqueo comenzaron cerca de las 03:00 con un despliegue conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en distintos puntos de La Paz y El Alto, con el objetivo de liberar rutas bloqueadas y habilitar el paso de alimentos, combustible, medicamentos, ambulancias y oxígeno.

Durante el operativo se registraron arrestos y el avance de cisternas por algunas rutas liberadas. Aunque la mayoría de los puntos fueron despejados de forma pacífica, en sectores como Huajchilla y Puente Río Seco se reportaron momentos de tensión y uso de agentes químicos.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, explicó que el operativo busca restablecer la circulación en rutas afectadas por más de dos semanas de bloqueos. Según la autoridad, el “Corredor Humanitario” tiene la finalidad de garantizar el tránsito de productos esenciales y servicios de emergencia hacia la sede de Gobierno.

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