Cochabamba aislada del occidente: Bloqueos nacionales paralizan la terminal de buses

El inicio de semana se ha tornado crítico para el transporte terrestre en el país. Debido a las movilizaciones y paros convocados por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) y el Magisterio urbano y rural, la Terminal de Buses de Cochabamba registra una situación de colapso parcial y cientos de pasajeros perjudicados.

Situación de las rutas: El occidente, el más afectado

El reporte desde la terminal terrestre confirma que la conexión con la zona andina del país está totalmente interrumpida.

Hacia La Paz, Oruro y Potosí: Los viajes han sido suspendidos de manera indefinida. Se reportan más de 20 puntos de bloqueo en las carreteras que conectan con estos departamentos.

Estado de boleterías: Las empresas que operan estas rutas mantienen sus ventanillas cerradas, ante la imposibilidad de garantizar el paso de las unidades.

El Oriente con rutas alternativas

Para quienes buscan trasladarse hacia Santa Cruz, la situación es compleja pero no imposible:

La carretera nueva se encuentra intransitable debido a las medidas de presión.

Las salidas se están desviando por la carretera antigua. Sin embargo, los pasajeros deben tomar previsiones, ya que este desvío implica un incremento de 3 a 4 horas adicionales en el tiempo de viaje habitual.

Rutas expeditas hacia el Sur

En contraste con el resto del país, las vías hacia el sur de Bolivia se mantienen habilitadas y expeditas. Los viajes hacia destinos como Tarija y Chuquisaca se desarrollan, por el momento, con normalidad.

A pesar de las restricciones, se registra una masiva afluencia de pasajeros que aguardan en los pasillos de la terminal, con la esperanza de que se declaren cuartos intermedios o se habiliten rutas alternas para llegar a sus destinos.

Se recomienda a la población evitar viajes innecesarios y mantenerse informada sobre los reportes oficiales de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para evitar quedar varados en los puntos de conflicto.

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