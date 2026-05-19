Surubíes viajan por rutas alternas a Oruro y denuncian cobros de hasta 200 bolivianos en bloqueos

Ante el persistente escenario de conflictividad y las carreteras principales bloqueadas en el país, las empresas de transporte interdepartamental conocidas como "surubíes" se ven obligadas a buscar rutas alternas para cumplir con el tramo Cochabamba - Oruro. Sin embargo, esta odisea no solo duplica el tiempo de viaje, sino que expone a choferes y pasajeros a cobros arbitrarios por parte de comunarios.

Los transportistas informaron que el viaje ahora demanda entre 7 y 8 horas de trayecto por caminos de tierra, desvíos precarios y senderos poco transitados. Además, debido a la complejidad de las rutas y el riesgo que corren los vehículos, las tarifas de los pasajes se han incrementado, cotizándose actualmente entre 100 y 200 bolivianos, dependiendo de las condiciones del momento.

Pagar para pasar: La denuncia de los choferes

Desde la parada improvisada en las cercanías de la Terminal de Buses de Cochabamba, los conductores manifestaron su frustración por la falta de garantías en las vías y denunciaron que diversos grupos de comunarios han convertido los puntos de bloqueo en "peajes" extorsivos.

"Hay puntos de los comunarios que están cobrando; realmente están exagerando. Están cobrando 100 hasta 200 bolivianos en cada punto, y cada comunidad está cobrando ese monto. Pero hay que trabajar...", relató con indignación uno de los choferes de base.

Pistas improvisadas entre ríos y montañas

La travesía para conectar ambos departamentos se ha vuelto de alto riesgo técnico para las vagonetas de transporte. Los choferes detallaron que el mapa de desvíos cambia minuto a minuto debido a que los movilizados continúan cerrando incluso los caminos secundarios.

Rutas de riesgo: "Tenemos que pasar ríos, tenemos que pasar montañas, realmente hay que bordear por los caminos alternos que hay. Si te tapan este lugar, hay que buscar otro", explicó el transportista.

Decisiones sobre la marcha: El gremio aclaró que el costo del pasaje y la ruta exacta se definen de mutuo acuerdo con los pasajeros antes de abordar, evaluando la información que reciben en tiempo real desde las carreteras.

A pesar de la extrema precariedad del viaje y el desgaste de sus motorizados, los operadores del servicio en la zona de la terminal aseguraron que, sorteando los obstáculos, los viajes continúan saliendo y están "garantizados" para la población que tiene la urgencia de trasladarse.

Mira la programación en Red Uno Play