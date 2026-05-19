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Mi Teleférico reanuda operaciones en la Línea Morada

La Empresa Estatal de Transporte por Cable informó la reanudación de la operación de la Línea Morada en todas sus estaciones, priorizando la seguridad de los usuarios.

Juan Marcelo Gonzáles

18/05/2026 21:40

Agregar Reduno en
Foto: Cabinas de Mi Teleférico
La Paz

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Luego de una jornada intensa de movilizaciones en las ciudades de La Paz y El Alto, Mi Teleférico comunicó que la Línea Morada, que había sido detenida temporalmente por medidas de seguridad, vuelve a funcionar en todas sus estaciones. La empresa destacó que la seguridad de los usuarios es la prioridad, e instó a los pasajeros a seguir las indicaciones del personal operativo durante el servicio.

El comunicado se publicó a través de la página oficial de Facebook de la empresa estatal al promediar las 20.00 horas.

La reanudación busca normalizar el transporte por cable en la ciudad, entre El Alto y La paz.

Otras líneas

En este contexto se aguarda el pronunciamiento sobre la Línea Azul de la zona de Rio Seco de la ciudad de El Alto que sufrió destrozos en su infraestructura ocasionado por los marchistas.

Mi Teleférico reiteró su compromiso con la operación segura y eficiente de todas sus líneas, y continuará evaluando cualquier contingencia que pueda afectar la prestación del servicio.

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