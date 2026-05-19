ABC anuncia el cierre temporal del tramo La Angostura - Samaipata por excavaciones de riesgo

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) del departamento de Santa Cruz informó a la población sobre el cierre temporal del tramo vial que conecta La Angostura con Samaipata. Esta determinación responde de manera directa a la ejecución de complejos trabajos de excavación que se llevan a cabo actualmente en el fallerón denominado ‘Petacas’.

Horarios específicos para la restricción vehicular

La medida restrictiva entrará en vigencia a partir del miércoles 20 de mayo y se aplicará estrictamente en tres turnos: de 06:00 am a 09:00 am, de 11:00 am a 14:00 pm, y de 16:00 pm a 19:00 pm. Según detalló la entidad estatal, las interrupciones del tráfico se concentrarán de forma específica en el sector de Petacas, ubicado a la altura del kilómetro 67 de la mencionada ruta.

Ante este escenario, la ABC recomendó firmemente a los usuarios "tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización y mantenerse atentos a los comunicados oficiales", según la información oficial publicada en sus redes sociales. Asimismo, la institución gubernamental enfatizó que la prioridad absoluta de estas acciones es salvaguardar la seguridad y garantizar la transitabilidad futura en la vía.

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