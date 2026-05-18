Postrervalle queda incomunicada tras el colapso de su principal ruta

Las intensas precipitaciones pluviales y las severas condiciones climáticas provocaron el colapso total de la plataforma asfáltica en el tramo que conecta Tierras Nuevas con Postrervalle. Esta emergencia vial ocurrió de forma imprevista mientras maquinaria pesada realizaba maniobras críticas para rescatar un autobús que se encontraba varado desde el día anterior.

Peligro inminente en la zona

La estabilidad del terreno actual genera alarma entre los habitantes debido a que la tierra firme continúa desmoronándose de manera constante. A este escenario de crisis se suma la peligrosa vulnerabilidad de las redes de alta tensión, las cuales corren el riesgo de desplomarse si los deslizamientos no se detienen.

Ante la gravedad del aislamiento, los residentes han emitido un llamado de auxilio urgente dirigido a la Subgobernación de Vallegrande y a sus representantes legislativos. La comunidad exige el despliegue inmediato de equipos técnicos especializados para contener la situación y garantizar la seguridad de las familias afectadas.

De acuerdo a los comunarios, el abandono institucional crece, es así que reportan que este incidente no es un hecho aislado en la provincia. Señalan que múltiples rutas secundarias que enlazan a los asentamientos vecinos también presentan serios deterioros que amenazan con paralizar por completo el transporte regional.



Fuente: Facebook Juampy Aprueba.

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