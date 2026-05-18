Final feliz en Tarija: Rescataron sano y salvo a "Luis Felipe", el gatito por el que ofrecían Bs 5.000 de recompensa

Momentos de profunda tensión y posterior alivio se vivieron en la capital tarijeña luego de que "Luis Felipe", un tierno gatito considerado el "bebé" de su hogar, protagonizara una desesperada fuga que movilizó a familiares, amigos y vecinos. Ante la desesperación, su propietaria llegó a ofrecer una recompensa de Bs 5.000 en redes sociales con tal de volver a abrazarlo.

El hecho se registró en la zona de gaviones, frente a las Bodegas Aranjuez. Lo que debía ser una tarde alegre —una sesión de fotos de Marisol (la dueña del felino) junto a su novio— se transformó en pesadilla cuando, por un descuido, la correa del gatito se soltó de su pechera celeste especial para la ocasión. Asustado, el animal huyó a toda velocidad entre los árboles y la maleza.

Una búsqueda contrarreloj

"Lo que tuviera lo daría, amo a mi bebé, lo adoro, no me imagino la vida sin él", relataba Marisol entre lágrimas al medio local Play Noticias en medio de la búsqueda. Para ella, Felipe no es una simple mascota, sino un miembro fundamental de su vida.

Tras dos horas de intensa angustia, el equipo de búsqueda civil localizó al felino oculto en un hueco profundo debajo de un árbol de molle, un sector de muy difícil acceso para cualquier persona. En un primer intento, Marisol ingresó al lugar, pero el ruido y el estrés provocaron que el animal se adentrara aún más en las cavidades.

El operativo de rescate

Ante el riesgo de que escapara por otra vía, los familiares rodearon las posibles salidas del terreno mientras ideaban una estrategia. Finalmente, una joven del grupo —quien por su contextura pequeña y delgada era la única que cabía en el estrecho lugar— se armó de valor e ingresó al hueco. Tras varios minutos de extrema tensión y salir completamente cubierta de tierra, la joven logró asegurar al felino y sacarlo a la superficie de manera exitosa.

El emotivo reencuentro

La escena final conmovió a los presentes y se viralizó rápidamente en las redes sociales. Marisol recibió a "Luis Felipe" entre llantos, lo cubrió inmediatamente con un abrigo para calmar su frío y su susto, y le dio alimento.

"Lo tengo ya a mi bebé. Queríamos sacarle unas fotitos y no salió como esperaba. Me asusté muchísimo, pero ahora me siento bien y tranquila porque ya está conmigo", expresó la joven dueña, aprovechando las cámaras para lanzar un mensaje de concientización a la población sobre el cuidado y la protección estricta de las mascotas en espacios públicos.

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