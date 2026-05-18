Fiscalía investiga el asesinato de un gomero en Los Lotes: fue hallado maniatado y estrangulado

El Ministerio Público abrió una investigación por el delito de asesinato tras la muerte violenta de un hombre de 43 años en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz. La víctima, que trabajaba en una gomería, fue encontrada maniatada de pies y manos y con visibles signos de violencia.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación.

“La persona se encontraba maniatada y con la cabeza también cubierta. Entonces se realiza el traslado a la morgue para efectos de establecer la causa de la muerte y se ha establecido que la causa de la muerte es una asfixia mecánica por sofocación”, informó la fiscal de materia, Yolanda Aguilera.

La representante del Ministerio Público indicó que el proceso penal fue iniciado por el presunto delito de asesinato y no se descarta la participación de más de una persona en el hecho.

“El proceso penal se ha iniciado por un presunto delito de asesinato, a efectos de establecer las causas, móviles y las personas que habrían intervenido en este hecho porque no se descarta que sea más de una persona”, señaló.

Las primeras investigaciones revelan que la víctima no tenía objetos de valor al momento de ser encontrada, por lo que las autoridades consideran que el robo no habría sido el móvil del crimen.

“No tenía cosas de valor de acuerdo a lo que se ha podido evidenciar, por lo que presumimos que este no sea el móvil. Estamos precisamente en la investigación de ese móvil”, agregó Aguilera.

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizan las indagaciones correspondientes y prevén tomar declaraciones a familiares y personas cercanas a la víctima, además de revisar cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Según la fiscal, la data de la muerte fue establecida en aproximadamente 24 horas antes del hallazgo del cuerpo. Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas por el caso.

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