Esta es la orden de aprehensión contra el dirigente Mario Argollo

Tras la confirmación del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, sobre la orden de aprehensión emitida contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo Mamani, se conocieron los detalles técnicos y los delitos específicos por los cuales está siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios y Legitimación de Ganancias Ilícitas de La Paz.

El mandamiento judicial fue emitido formalmente en la sede de Gobierno con fecha 16 de mayo de 2026. El documento ordena a cualquier funcionario policial o público del Estado Plurinacional de Bolivia proceder a la inmediata captura del ciudadano.

La orden de aprehensión formal detalla una serie de graves cargos tipificados en el Código Penal boliviano. La Fiscalía procesa a Argollo por la probable comisión de instigación pública a delinquir (Art. 130), asociación delictuosa (Art. 132) , terrorismo (Art. 133), atentados contra la seguridad de los medios de transporte (Art. 133 BIS) y atentados contra la seguridad de los servicios públicos (Arts. 213 y 214).

El dictamen se ampara en el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual faculta al Ministerio Público a ordenar la aprehensión de un imputado cuando su presencia sea necesaria y existan elementos de convicción suficientes sobre su participación en un delito. Asimismo, el documento invoca las facultades conferidas por el Art. 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Art. 136 del CPP.

La orden cuenta con la rúbrica y los sellos de los fiscales de materia asignados al caso, entre ellos el Abg. Walter A. Lora Uria y el Abg. David T. Choque, miembros de la comisión de fiscales anticorrupción de La Paz.

El mandamiento deja expresamente establecido que la detención debe ser ejecutada por personal policial "respetando sus derechos y garantías constitucionales", quedando ahora toda la responsabilidad operativa en manos del Comando General de la Policía para dar con el paradero del dirigente sindical.

Esta es la orden de aprehensión contra el dirigente Mario Argollo

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