Mi Teleférico: Conozca qué líneas suspendieron y cuáles reanudaron la atención

La Empresa Estatal de Transporte por Cable informó que la Línea Morada y Naranja se mantiene temporalmente fuera de servicio por actos vandálicos, mientras que las líneas Roja, Azul y Celeste retomaron sus operaciones con normalidad.

Tras los incidentes ocurridos durante las movilizaciones sociales hacia el centro de La Paz, Mi Teleférico comunicó que la Línea Morada (Sección 1: San José – Faro Murillo) y la Línea Naranja en todas sus estaciones permanece detenida temporalmente debido a daños en las instalaciones que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

“De profundizarse esta situación de plena inseguridad para los usuarios, operarios y el patrimonio público, Mi Teleférico se verá obligada -lamentablemente- a suspender las operaciones comerciales en las líneas que se encuentren susceptibles de riesgo hasta que existan condiciones apropiadas de seguridad”, señala el comunicado.

Restablecen el servicio

Por otro lado, las Líneas Roja (Sección 2: Cementerio – 16 de Julio), Azul (Sección 1: San Jorge – Libertador) y Celeste (Sección 1) han reanudado operaciones en todas sus estaciones, garantizando el transporte seguro de pasajeros a lo largo de sus trayectos.

La empresa exhortó a los movilizados a respetar las instalaciones y adoptar conductas pacíficas, recordando que cualquier acto de vandalismo puede obligar a nuevas suspensiones que afecten a miles de usuarios.

Mi Teleférico mantiene supervisión constante de las instalaciones y continuará evaluando la seguridad de la Línea Morada y Naranja para determinar cuándo se podrá reanudar el servicio de manera segura para todos los usuarios.

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