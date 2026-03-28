(Video) Hombre abre la puerta de una cabina de Mi Teleférico en movimiento

Un video difundido recientemente en plataformas digitales ha encendido las alarmas sobre la seguridad y el comportamiento ciudadano dentro del sistema Mi Teleférico en la ciudad de la Paz. En las imágenes se observa cómo un hombre manipula deliberadamente el mecanismo de cierre hasta lograr abrir la puerta mientras la cabina se encuentra suspendida a gran altura.

La grabación evidencia una total falta de conciencia sobre el peligro mortal que esta acción representa para la estabilidad del transporte y la vida de los pasajeros. Pese a la resistencia del sistema automatizado, el individuo ejerció la fuerza necesaria para vulnerar la seguridad.

Este incidente ha generado una fuerte indignación colectiva debido a la vulnerabilidad extrema a la que fueron expuestos los demás usuarios de la cabina.

Por su parte, la empresa Mi Teleférico emitió un comunicado oficial expresando su preocupación y rechazo ante la difusión de imágenes que muestran a un usuario manipulando las puertas de una cabina en pleno funcionamiento, infringiendo las normas de seguridad. Ante este hecho, la empresa estatal anunció que se reserva el derecho de presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes y hace un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos para garantizar la seguridad del servicio.

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