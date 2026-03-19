¿Habrá teleférico el día de las elecciones? Esto es lo que se sabe

Mi Teleférico confirmó que suspenderá sus operaciones durante la jornada de las Elecciones Subnacionales 2026, por lo que no prestará servicio el domingo en las ciudades de La Paz y Oruro.

El gerente comercial de la empresa, Jaime Arrieta, informó que la medida responde a las disposiciones establecidas en el país durante los procesos electorales.

“Se ha dispuesto no realizar la operación comercial en ambas ciudades, justamente para facilitar a la población para que vaya a cumplir con su obligación cívica”, explicó.

Sin servicio en todas las líneas

La suspensión alcanza a todas las líneas del sistema en La Paz, así como al servicio en el área rural, en cumplimiento de las restricciones que rigen durante la jornada electoral.

Estas medidas buscan priorizar el desarrollo del proceso democrático, en un contexto donde también se limita la circulación vehicular y otras actividades.

Retorno del servicio

Desde la empresa informaron que el servicio será restablecido con normalidad el lunes, una vez concluida la jornada electoral, retomando sus horarios habituales.

Asimismo, se convocó a la ciudadanía a participar en las elecciones y cumplir con su deber cívico.

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