Así cierra la cotización del dólar este lunes 6 abril en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado no oficial de Bolivia registró fluctuaciones importantes durante este lunes 6 de abril, mostrando una progresiva disminución en su valor desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde.

Comportamiento del mercado paralelo

De acuerdo con los principales portales de monitoreo, la divisa norteamericana inició el día con una presión al alza, pero fue cediendo terreno conforme avanzaron las horas.

Evolución de la jornada:

Al iniciar el día (06:00 AM): El dólar comenzó fuerte, cotizándose en Bs 9.32 para la compra y Bs 9.29 para la venta.

Al mediodía: Se registró un ligero ajuste, situándose entre Bs 9.30 y Bs 9.31 para la compra, dependiendo de la fuente consultada.

Cierre de tarde: La jornada concluyó con una baja notable, llegando a Bs 9.26 para la compra y Bs 9.24 para la venta según dolarboliviahoy.com. Cifras similares reportó bolivianblue.net, con un cierre de Bs 9.27 en compra y Bs 9.25 en venta.

Esta reducción, aunque moderada, marca un respiro en el mercado paralelo tras un inicio de semana con mayor presión.

Valores oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB)

Por su parte, el Banco Central de Bolivia mantiene sus valores referenciales operativos para las entidades financieras:

Compra oficial: Se sitúa en Bs 8,96 , representando el promedio ponderado de las operaciones bancarias.

Venta oficial: Se establece en Bs 9,15. Este valor incluye las comisiones por transferencias al exterior y depósitos en efectivo, bajo la normativa vigente aprobada al cierre de 2025.

El mercado financiero permanece atento a la apertura de este martes para verificar si la tendencia descendente se consolida o si el tipo de cambio retomará los niveles registrados al inicio de la semana.

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