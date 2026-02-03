El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este martes 3 de febrero una leve subida en la cotización de compra, mientras mantiene estable el precio de venta, según datos de portales especializados.

De acuerdo con el sitio dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se ofrece a Bs 9,09 para la venta y se compra a Bs 9,13, marcando una pequeña diferencia respecto a la jornada previa.

El lunes, los mismos valores se encontraban en Bs 9,09 para la venta y Bs 9,12 para la compra, lo que muestra una tendencia de estabilidad, con ligeros movimientos diarios.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras en tiempo real cada 15 minutos, reporta este martes una cotización inversa: Bs 9,12 para la compra y Bs 9,09 para la venta, con una brecha más ajustada entre ambos valores.

El mercado paralelo, aunque no forma parte del sistema financiero oficial, sigue siendo una referencia frecuente para quienes realizan transacciones con dólares en Bolivia, influido por la oferta y demanda diaria.

