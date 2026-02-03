Alejandro Chumacero aterriza en la ABB: "Vuelvo a mi La Paz para liderar un nuevo sueño"

El fútbol paceño recupera a uno de sus hijos pródigos. Alejandro Chumacero, con 20 años de trayectoria profesional sobre sus espaldas, fue presentado como el refuerzo estelar de la Academia de Balompié Boliviano (ABB). Tras tres años fuera de la sede de Gobierno, el "Chuma" retorna con la madurez que da la experiencia y la firme intención de guiar a las nuevas generaciones.

Un cierre amargo en Cochabamba

Su salida de Wilstermann no fue sencilla. Chumacero confesó haber vivido momentos de mucha tristeza debido a la crisis institucional del club aviador, revelando que se le adeuda casi un año de salario.

"He estado muy golpeado... lo que ha pasado con Wilstermann ha sido muy duro. Me tocó estar frustrado y con muchas tristezas porque hubo muchos problemas que no dejaban que uno demuestre lo que tiene. Me deben como 10 u 11 meses, casi un año", lamentó el futbolista.

El rol de "Mini DT" y el sueño de la despedida

A sus 34 años, Chumacero reconoce que su juego ha evolucionado. Aunque admite que ya no despliega la misma velocidad física, asegura que compensa con lectura de juego y liderazgo dentro del campo.

"Hoy por hoy me encuentro en un estado donde ya no corro tanto, pero juego más con la pelota. Dentro del campo tienes que convertirte como un 'mini DT'. Si antes podía correr un poquito, ahora estamos corriendo con la voluntad", explicó.

Sobre su futuro, fue honesto al expresar su deseo de colgar los botines en el club de sus amores, aunque supeditó esa posibilidad a la actual dirigencia atigrada: "Terminar mi carrera en el Tigre es una idea primaria... pero si siguen directivos que me han dicho que no, lamentablemente no voy a poder retornar".

Mirada crítica a la Selección y al futuro

Chumacero no eludió el tema de la Verde. Aunque respeta el proceso de renovación de Óscar Villegas, considera que la experiencia es vital y que no se debería cerrar la puerta a los veteranos de alto nivel.

"Siento que han dejado de lado un poquito la experiencia. La Selección no se le cierra la puerta a nadie... no dejo de soñar con la Selección hasta que deje el fútbol", afirmó con convicción.

Finalmente, el volante paceño dejó claro que su llegada a la ABB no es un retiro anticipado, sino un reto competitivo: "Quiero salir campeón, por lo menos despedirme de esa forma. Hay que poner la vara alta". Una vez que decida dejar las canchas, su objetivo es claro: prepararse para ser director técnico y seguir ligado al deporte que le dio todo.

Mira la programación en Red Uno Play