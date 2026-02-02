Gianni Infantino se disculpa con los aficionados británicos tras una "broma barata" previa al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha visto obligado a pedir disculpas públicas tras la fuerte reacción negativa de los aficionados británicos ante un comentario sarcástico realizado durante el Foro Económico Mundial en Davos. El incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad, con los preparativos para el Mundial de 2026 en marcha y debates abiertos sobre las sanciones políticas en el fútbol.

La "broma" que desató la tormenta

Durante su intervención en Davos el mes pasado, Infantino se refirió al Mundial de Qatar 2022 señalando de forma irónica: "Por primera vez en la historia, ningún británico fue arrestado durante una Copa del Mundo. Imagínense. Esto es algo realmente, realmente especial".

Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de la Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA), que criticó duramente al dirigente suizo: "Debería concentrarse en crear entradas baratas en lugar de hacer bromas baratas sobre nuestros aficionados".

Retractación y halagos al fútbol inglés

Ante la presión, Infantino, de 55 años, calificó su comentario como una observación "afable" que buscaba destacar la naturaleza pacífica del torneo en Qatar. Además, extendió su disculpa a los seguidores de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, asegurando que no fue su intención ofenderlos.

"Soy un gran admirador del fútbol inglés", afirmó, reconociendo que fue un error sugerir que los británicos suelen causar disturbios o comportarse como "criminales" en los torneos internacionales.

Giro geopolítico: El regreso de Rusia y la postura sobre Israel

Más allá de la polémica con los aficionados, Infantino aprovechó su intervención para enviar un mensaje conciliador hacia federaciones actualmente sancionadas. El presidente de la FIFA sugirió que es momento de considerar el levantamiento de la prohibición a Rusia, comenzando por las categorías juveniles.

"Esta prohibición no ha logrado nada, solo ha creado más frustración y odio. Permitir que niñas y niños de Rusia jueguen fútbol en otras partes de Europa ayudaría", declaró a Sky News.

Asimismo, Infantino se mostró firmemente en contra de imponer sanciones similares a Israel, calificando la idea de un boicot como una "derrota". Según el dirigente, los estatutos de la FIFA deberían garantizar que ningún país sea suspendido por los actos de sus líderes políticos, subrayando que el fútbol debe servir como un puente en un mundo dividido.

Con información de The Sun.

