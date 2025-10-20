TEMAS DE HOY:
Deportes

Infantino califica de histórico el Centro de Alto Rendimiento de la selección

Durante su discurso, el presidente de la FIFA calificó de histórico el Centro de Alto Rendimiento de la selección.

Martin Suarez Vargas

20/10/2025 18:24

Gentileza de la transmisión en vivo de fútbol canal, Gianni Infantino dirigiéndose a todo los presentes en la inauguración de La Casa de La Verde.
La Paz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Durante su discurso en la tarde de este lunes, el presidente de la FIFA Gianni Infantino calificó de histórico la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de la selección en la zona sur de la ciudad de La Paz.

“Bolivia es alegría. Este día es de fiesta, donde celebramos esta fantástica Casa de La Verde. Celebramos 100 años, pero también un día histórico. Es merecido, pero era hora; después de la creación de la Federación Boliviana de Fútbol, por fin las selecciones tienen aquí su casa. Y para mí, como presidente de la FIFA, es un orgullo volver a Bolivia y, por primera vez, vivir este momento histórico, porque son los primeros 100 años de la Federación, que se celebran con un acto, un proyecto y una misión para el futuro", expresó el presidente de la FIFA.

